صحيفة: بري يقول إن بعض الأحزاب في لبنان لا تريد تشكيل الحكومة

هذا المحتوى تم نشره يوم 24 ديسمبر, 2018 09:21 ص

نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني في قصر بعبدا في بيروت. صورة من أرشيف رويترز.

بيروت (رويترز) - نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية يوم الاثنين عن رئيس البرلمان نبيه بري قوله إن هناك أحزابا في البلاد لا تريد تشكيل حكومة جديدة في إشارة إلى عمق التعقيدات التي تعرقل إنجاز الخطوة.

وبدت الأسبوع الماضي إمكانية التوصل لاتفاق على حكومة وحدة وطنية جديدة، بقيادة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، قريبة عندما ساعدت جهود وساطة في تذليل العقبات نحو حل آخر مشكلة كبرى كانت تتعلق بالتمثيل السني في الحكومة.

لكن تعقيدات جديدة ظهرت يوم السبت.

وقال بري للأخبار "ما حصل يؤكد وجود أطراف لا تريد للحكومة أن تولد بالمطلق".

وبعد أكثر من سبعة أشهر منذ إجراء الانتخابات العامة يحتاج لبنان، الذي يعاني من وطأة الديون وانخفاض معدل النمو الاقتصادي، بشدة لتشكيل حكومة لتنفيذ إصلاحات مطلوبة منذ فترة طويلة لوضع الدين العام على مسار مستدام.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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