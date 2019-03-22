هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2019 02:43 م

دبي (رويترز) - قال ألكسندر روبتسوف رئيس شركة سوخوي الروسية لصناعة الطائرات في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية إن الشركة تدرس افتتاح مركز دعم فني في السعودية لتقديم المساعدة الفنية لمشغلي طائراتها من طراز (سوبرجيت 100) في المنطقة.

وقال إن أكثر من عشر شركات طيران عبرت عن اهتمامها بتشغيل طائرات (سوبرجيت 100) لدى ظهورها في المعرض السعودي الدولي للطيران في الرياض خلال الشهر الجاري، لكنه لم يذكر أيا منها بالاسم.

وإيران من الدول التي عبرت عن اهتمامها بطائرات سوخوي.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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