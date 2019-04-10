هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أبريل, 2019 02:10 ص

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة يتحدثان في أعقاب إعلان نتائج استطلاع آراء الناخبين بعد التصويت في مقر الليكود في تل أبيب يوم الأربعاء. تصوير: عمار عوض - رويترز.

القدس (رويترز) - أفادت صحيفة هاآرتس أن نتائج جزئية من الانتخابات العامة أظهرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصدد الفوز بفترة ولاية خامسة، رغم إعلان منافسه الرئيسي النصر.

ومع فرز 64 في المئة من الأصوات، فمن المتوقع أن يحصل نتنياهو على 38 من مقاعد الكنيست وعددها 120 في حين تشير التوقعات إلى أن حزب أزرق أبيض الوسطي بقيادة الجنرال السابق بيني جانتس، المنافس الرئيس لنتنياهو، سيحصل على 35 مقعدا.

وعززت النتائج الجزئية موقف نتنياهو مقارنة باستطلاع آراء الناخبين بعد التصويت والذي نشرت نتائجه مباشرة بعد انتهاء تصويت مساء يوم الثلاثاء.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أشرف راضي)

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