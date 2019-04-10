القدس (رويترز) - أفادت صحيفة هاآرتس أن نتائج جزئية من الانتخابات العامة أظهرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصدد الفوز بفترة ولاية خامسة، رغم إعلان منافسه الرئيسي النصر.

ومع فرز 64 في المئة من الأصوات، فمن المتوقع أن يحصل نتنياهو على 38 من مقاعد الكنيست وعددها 120 في حين تشير التوقعات إلى أن حزب أزرق أبيض الوسطي بقيادة الجنرال السابق بيني جانتس، المنافس الرئيس لنتنياهو، سيحصل على 35 مقعدا.

وعززت النتائج الجزئية موقف نتنياهو مقارنة باستطلاع آراء الناخبين بعد التصويت والذي نشرت نتائجه مباشرة بعد انتهاء تصويت مساء يوم الثلاثاء.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أشرف راضي)

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