صفارات الإنذار تدوي في مدينة بئر السبع بجنوب إسرائيل
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القدس (رويترز) - قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار انطلقت يوم الخميس في مدينة بئر السبع، وهي أكبر مدن جنوب إسرائيل وتقع على بعد نحو 40 كيلومترا من قطاع غزة.
وهذه أول مرة تنطلق صفارات الإنذار في بئر السبع للتحذير من هجوم صاروخي محتمل من القطاع منذ الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في 2014.
وقال راديو إسرائيل إن دوي انفجارات سمع في ضواحي المدينة التي يعيش بها 200 ألف شخص، وذلك وسط تصعيد لقصف متبادل بين إسرائيل ونشطاء في غزة.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز