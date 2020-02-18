هذا المحتوى تم نشره يوم 18 فبراير, 2020 02:40 م

فلسطينيون يقيمون صلاة الفجر في مسجد في نابلس يوم 14 فبراير شباط 2020. تصوير: رنين صوافطة - رويترز

من ستيفن فاريل وعلي صوافطة

نابلس (رويترز) - قبل طلوع الشمس يتدفق آلاف الفلسطينيين على المسجد الواقع في ساحة النصر في نابلس لتزيد أعداد المصلين في صلاة الفجر بشدة عن الأعداد المعتادة وذلك لفتح جبهة جديدة في احتجاجاتهم على إسرائيل والولايات المتحدة.

ويتكرر هذا المشهد في مناطق أخرى بالضفة الغربية حيث بدأ الناس يخرجون لصلاة الفجر بأعداد غير مسبوقة منصرفين بذلك عن مواقع الاحتجاج المعتادة التي يخاطرون فيها بإلقاء القبض عليهم ويحولون مشاعر الغضب إلى تعبير جماعي عن الإيمان.

وقال صاحب مطعم يدعى سيف أبو بكر أثناء خروج أعداد غفيرة في نابلس من المسجد وتفرقها في الحارات والساحات المحيطة به "هذه أكثر الوسائل سلمية لتوصيل الرسالة".

وترددت شعارات سياسية من بينها "في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء" في الحي القديم في نابلس بعد الأذان.

وقال أبو بكر "آمل أن يكون ذلك شكلا جديدا من أسلوب توصيل الرسالة ... لأننا جربنا الاحتجاج ولم يفلح لأننا لا نملك القوة الكافية. هذه هي الوسيلة الأكثر أمنا للجميع".

كان جانب كبير من رسالة الجماهير في صلاة الفجر يوم الجمعة، وهو اليوم الذي يزيد فيه عدد من يخرجون للصلاة في المساجد، هو رفض الانحياز الواضح لإسرائيل في خطة السلام في الشرق الأوسط التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومنذ الإعلان عن تلك الخطة لم تشهد الشوارع سوى احتجاجات صغيرة منتظمة. ولم يستجب عدد يذكر لدعوات السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس لتنظيم احتجاجات "أيام الغضب".

وبدلا من ذلك بدأ كثيرون الاستجابة لنداءات على فيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي لحضور ما أصبح يعرف باسم "فجر نابلس العظيم" كوسيلة لإظهار الوقوف في وجه ترامب وما يرون أنها تهديدات إسرائيلية للمواقع الإسلامية المقدسة في القدس ومدينة الخليل. وقد شهدت هاتان المدينتان زيادة في أعداد المصلين في الأسابيع القليلة الماضية.

جاءت الدعوات الأولى لزيادة أعداد المصلين من حركة فتح التي يتزعمها عباس وتهيمن على منظمة التحرير الفلسطينية.

وتزايدت الأعداد بعد أن اكتسبت الحملة تأييدا من حركة حماس الإسلامية صاحبة النفوذ في المساجد لاسيما في المدن التي يوجد فيها أنصار كثيرون للحركة.

* فرسان الفجر

قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس في غزة لرويترز إن الحملة محاولة لتنبيه الفلسطينيين لخطة ترامب وخطط إسرائيل ضم مستوطناتها في الضفة الغربية.

وفي نابلس حيث تزايدت أعداد المصلين إلى عدة آلاف يوم الجمعة من نحو 2000 في الأسبوع السابق أصر المصلون على أنه لا توجد جماعة بعينها وراء الحملة ووصفوها بأنها حركة شعبية تحاول الوقوف على قدميها.

غير أن الشوارع رددت أصداء هتافات شائعة الاستخدام في تجمعات حماس مثل "لن تهزم أمة قائدها محمد".

وثمة ما يشير إلى وجود تنظيم وراء هذه الحركة من خلال بسط سجاجيد إضافية للصلاة وتوفر الطعام والماء بكثرة ووجود مشرفين يرتدون سترات فوسفورية كتب عليها "فرسان الفجر" وصورة لمسجد النصر القريب.

وهذه الأعداد أقل كثيرا من أعداد المشاركين في احتجاجات مسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة عندما بدأت تلك الحملة قبل قرابة أسبوعين.

وفي تلك المظاهرات سقط 215 قتيلا فلسطينيا وأصيب عدة ألوف بجروح في مواجهات مع القوات الإسرائيلية. وقتل قناص فلسطيني جنديا إسرائيليا واحدا.

وفي نابلس اتسمت التجمعات لإداء صلاة الفجر بالسلمية دون أي علامة على زيادة الوجود الأمني.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري إن الحملة تعكس النهج الحذر الذي تتبعه حركة حماس في الضفة الغربية حيث تواجه، على عكس الوضع في غزة، القوات الإسرائيلية وقوات السلطة الفلسطينية العازمة على منع حماس من تسخين الشارع الفلسطيني والإمساك بزمام الأمور.

وقال "على الأرض مش شايفين محاولات من حماس لأنها حماس في الضفة همشت من قبل قيادة حماس. هذا هو الموضوع الأساسي إضافة إلى القمع من السلطة واسرائيل بالتالي وضع حماس التنظيمي في الضفة ليس بحالة جيدة".

وأضاف "صلاة الفجرة التي تقوم بها حماس في الضفة ... أضعف الإيمان."

وسئل متحدث عسكري إسرائيلي والمخابرات الداخلية الإسرائيلية (شين بيت) عما إذا كانت إسرائيل على علم بزيادة أعداد المصلين في صلاة الفجر فلم يكن لديهما تعليق فوري.

(إعداد منير البويطي للنشرة العربية تحرير لبنى صبري)

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