هذا المحتوى تم نشره يوم 25 فبراير, 2020 11:43 ص

فلسطيني يتفقد موقعا لحركة الجهاد الإسلامي تعرض لقصف جوي إسرائيلي في جنوب قطاع غزة يوم الثلاثاء. تصوير: إبراهيم أبو مصطفى - رويترز

غزة (رويترز) - صمد وقف لإطلاق النار توسطت فيه مصر والأمم المتحدة على الحدود بين إسرائيل وغزة يوم الثلاثاء بعد قتال استمر يومين بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن حركة الجهاد الإسلامي أطلقت 80 صاروخا صوب إسرائيل على طول حدود غزة منذ يوم الأحد في حين هاجمت إسرائيل مواقع في غزة وسوريا وقتلت ثلاثة من أعضاء الحركة.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى على الجانب الإسرائيلي وتم اعتراض العديد من الصواريخ بمنظومة القبة الحديدية الدفاعية الإسرائيلية.

واندلع العنف قبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية التي يسعى فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفترة ولاية خامسة بعد تصويتين غير حاسمين.

وهدأت جبهة القتال في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء بعد أن قال مسؤول فلسطيني إن إسرائيل والجهاد الإسلامي توصلتا إلى وقف متبادل ومتزامن لإطلاق النار توسطت فيه مصر والأمم المتحدة.

وقال خضر حبيب القيادي في الجهاد الإسلامي لرويترز "هذه الجولة قد انتهت ولكن المقاومة عاهدت شعبها بأن كل عدوان من الاحتلال الصهيوني سيقابل برد فعل من المقاومة".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أعاد فتح طرق قرب الحدود مع غزة يوم الثلاثاء كان أغلقها عند بدء القتال وإن خدمة القطارات ستستأنف بالمنطقة.

لكن الجيش أبقى على المعابر الحدودية مع غزة مغلقة إلا أمام الحالات الإنسانية مشيرا إلى اعتبارات أمنية ومنع الصيادين الفلسطينيين من التوجه للبحر.

واندلع العنف يوم الأحد عندما قتلت القوات الإسرائيلية عضوا في الجهاد الإسلامي قال الجيش إنه كان يحاول زرع متفجرات قرب السياج الحدودي الإسرائيلي مع غزة.

وأظهر مقطع فيديو التقطه مصور في غزة ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما بدا أنها جثة هامدة متدلية من ذراع جرافة عسكرية إسرائيلية تزيلها من الموقع.

وأثارت اللقطة الغضب في غزة ودعوات للانتقام. وأطلقت حركة الجهاد فيما بعد وابلا من الصواريخ على إسرائيل.

(تغطية صحفية نضال المغربي في غزة وجيفري هيلر في القدس - إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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