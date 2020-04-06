هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أبريل, 2020 12:41 م

من عارف محمد

البصرة (رويترز) - قالت مصادر نفطية وأخرى بالشرطة إن صواريخ سقطت بالقرب من حي يقطنه عاملون أجانب بقطاع النفط العراقي الذي يضم شركة هاليبرتون الأمريكية للخدمات النفطية في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين، دون أن تسبب أضرارا أو خسائر بشرية.

وقالت الشرطة إن ثلاثة صواريخ من طراز كاتيوشا أُطلقت في حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي لتصيب مقرات سكنية وإدارية بحي البرجسية غربي مدينة البصرة بجنوب العراق. وذكر بيان للجيش العراقي أن قوات الأمن عثرت في القرب على قاذفة بها 11 صاروخا معدا للإطلاق وفكّكتها.

وقال موظف عراقي لدى شركة هاليبرتون إن الصواريخ سقطت بعيدا عن موقع الشركة. ويضم الحي العاملين الأجانب بقطاع النفط ومكاتب شركات نفط عراقية وأجنبية لكنه كان خاليا بدرجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة بعد إجلاء جميع العاملين الأجانب تقريبا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال مسؤولان من شركة نفط البصرة التي تراقب عمليات النفط في الجنوب إن الهجوم لم يؤثر على عمليات الإنتاج والتصدير.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي حتى الآن وقالت الشرطة إنها نشرت قوات إضافية للقيام بعمليات تفتيش في المنطقة.

(شارك في التغطية أحمد رشيد من بغداد - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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