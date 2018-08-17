ضابط: قوات منطقة بلاد بنط تستعيد بلدة استراتيجية من قبضة حركة الشباب
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جاروي (الصومال) (رويترز) - قال ضابط يوم الجمعة إن قوات عسكرية تابعة لمنطقة بلاد بنط شبه المستقلة استعادت بلدة استراتيجية من قبضة حركة الشباب الإسلامية المتشددة.
وقال النقيب سعيد محمد ديري إن قواته استعادت بلدة أف أرور دون قتال. ولهذه البلدة أهمية لأن الطريق الرئيسي الذي يربط مدينتي جاروي وبوصاصو والعاصمة الصومالية مقديشو يقع على مقربة منها.
وقال ديري لرويترز من البلدة "فر المتشددون إلى التلال ونلاحقهم".
وأضاف أن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة سيطرت على البلدة الشهر الماضي. وخاضت قوات بلاد بنط اشتباكات ضد مقاتلي الحركة عدة مرات للسيطرة على البلدة.
وتريد حركة الشباب إخراج قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي من الصومال والإطاحة بالحكومة المركزية وإنشاء إدارة تطبق تفسيرا متشددا للشريعة الإسلامية.
والهجمات في بلاد بنط نادرة وهي منطقة لها حكومة وقوات أمن خاصة بها وتقع في الطرف الشمالي الشرقي للقرن الأفريقي.
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز