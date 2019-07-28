هذا المحتوى تم نشره يوم 28 يوليو, 2019 08:56 م

نيروبي (رويترز) - قالت القيادة الأمريكية في أفريقيا في بيان يوم الأحد إن ضربة جوية أمريكية قتلت شخصا كان ينسق هجمات ميليشيا متحالفة مع تنظيم الدولة الإسلامية في شمال الصومال.

ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى عن الضربة التي وقعت يوم السبت في منطقة جوليس الجبلية.

وبايعت حركة الشباب الصومالية تنظيم القاعدة وتقاتل بين الحين والآخر ميليشيا منشقة في شمال البلاد بايعت تنظيم الدولة الإسلامية.

وتشن الولايات المتحدة ضربات جوية على نحو متكرر في الصومال دعما للحكومة الضعيفة التي تحظى بدعم الأمم المتحدة في مقديشو والتي تقاتل حركة الشباب على مدى سنوات.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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