هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أبريل, 2019 07:34 م

جاروي (الصومال) (رويترز) - قال مسؤول أمني محلي يوم الأحد إن ضربة جوية قتلت نائب زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة بلاد بنط الصومالية شبه المستقلة مع متشدد آخر.

وقال شاهد إن الضربة استهدفت سيارة دفع رباعي بعدد من الصواريخ على بعد ثلاثة كيلومترات من قرية في تلال قندالا في الساعة الواحدة مساء (1000 بتوقيت جرينتش).

وقال وزير الأمن في بلاد بنط عبد الصمد محمد جالان لرويترز "قتلت الغارة الجوية اليوم عبد الحكيم دوكوب نائب زعيم الدولة الإسلامية".

وتقول الأمم المتحدة إن دوكوب ساعد في تأسيس أول خلية لجماعة الاتحاد الإسلامية التي كانت موجودة قبل ظهور حركة الشباب المتشددة التي تحارب الحكومة الصومالية منذ ما يربو على عشر سنوات.

وبايعت الجماعة تنظيم الدولة الإسلامية فيما بعد.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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