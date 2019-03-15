هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2019 10:38 م

القاهرة (رويترز) - قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للحكومة المصرية فاز بمنصب نقيب الصحفيين في انتخابات النقابة التي أجريت يوم الجمعة.

وتابعت الوكالة نقلا عن جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقيب الصحفيين وستة من أعضاء مجلس النقابة البالغ عددهم 12 عضوا إن رشوان المقرب من الرئيس عبد الفتاح السيسي حصل بعد فرز الأصوات في 30 من بين 31 لجنة على 2725 صوتا مقابل 1566 صوتا لأقرب منافسيه وهو رفعت رشاد الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم المملوكة للدولة وعضو مجلس إدارتها.

ويعمل رشوان صحفيا في مؤسسة الأهرام المملوكة للدولة أيضا.

وانتخب رشوان نقيبا للصحفيين من قبل في عام 2013. وفترة النقيب عامان بينما فترة عضو مجلس النقابة أربعة أعوام.

ونافس على منصب النقيب 11 مرشحا بينما نافس على التجديد النصفي لمقاعد مجلس النقابة 52 مرشحا. ومن المتوقع الانتهاء من فرز الأصوات بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة النقابة وإعلان نتائجهم صباح السبت.

وأنشئت نقابة الصحفيين المصريين قبل 78 عاما.

(تغطية صحفية للنشرة العربية هشام حاج علي - إعداد محمد عبد اللاه - تحرير أحمد حسن)

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