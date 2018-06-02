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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 يونيو, 2018 12:27 ص 03 يونيو 2018 - آخر تحديث - 00:27

بطارية من نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ بالقرب من قطاع غزة يوم 31 أكتوبر تشرين الأول 2017. تصوير: عمير كوهين - رويترز.

القدس/غزة (رويترز) - قال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين من قطاع غزة أطلقوا صاروخين صوب إسرائيل يوم السبت في حين قال سكان فلسطينيون إن ذلك أدى إلى ضربات جوية إسرائيلية على مواقع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد بضعة أيام من أعنف تبادل للقصف في المنطقة منذ سنوات.

وقال الجيش في بيان "تم رصد عمليتي إطلاق من قطاع غزة صوب الأراضي الإسرائيلية. اعترض نظام القبة الحديدية الدفاعي... أحد الصاروخين فيما سقط الآخر في قطاع غزة على ما يبدو".

ولم تعلن أي جماعة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.

وبعد ساعات قال سكان في غزة إن طائرات إسرائيلية هاجمت ما لا يقل عن ثلاثة معسكرات تدريب تابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع.

وامتنع متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

ولم ترد أي أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين في الواقعتين.

واتفقت إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة الأسبوع الماضي على العودة إلى اتفاق سابق لوقف إطلاق النار بعد أعنف تصعيد للقتال بين الجانبين منذ حرب عام 2014.

وأطلق مسلحون من حركتي حماس والجهاد الإسلامي عشرات الصواريخ وقذائف المورتر على جنوب إسرائيل يوم الثلاثاء وخلال الليل حتى صباح الأربعاء وردت إسرائيل بنيران الدبابات والضربات الجوية على أكثر من 50 هدفا في القطاع الساحلي الصغير.

وتصاعدت أعمال العنف على الحدود في الأسابيع الماضية. وقتل ما لا يقل عن 119 فلسطينيا على أيدي القوات الإسرائيلية خلال مظاهرات حاشدة بدأت في 30 مارس آذار على حدود غزة.

ووسط ادانة دولية لاستخدامها القوة المميتة، قالت إسرائيل إن كثيرا من القتلى كانوا من أعضاء حماس ومسلحين يحاولون شن هجمات تحت ستار الاحتجاجات.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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