هذا المحتوى تم نشره يوم 22 يوليو, 2019 05:28 م

تونس (رويترز) - هبطت طائرة حربية تتبع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)،التي تقاتل الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، اضطراريا في تونس يوم الاثنين واعتقل قائدها وذلك حسبما قالت الحكومة المنافسة في شرق ليبيا.

وقالت الحكومة في بيان إنها بدأت مفاوضات مع السلطات التونسية لتأمين إطلاق سراح الطيار.

وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء إن الطائرة هبطت على طريق في بلدة بني خداش بمحافظة مدنين في جنوب تونس. وقالت وزارة الدفاع التونسية إن الطيار أبلغ السلطات بأنه اضطر للهبوط بسبب عطب في الطائرة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان "تم الانتباه إلى اختراق طائرة ليبية للمجال الجوي التونسي بمنطقة بني غزال جنوب مدنين وقد تم في الحين تفعيل منظومة الأهبة العملياتية لاعتراضها والتعرف عليها، غير أن هذه الطائرة اضطرت للهبوط بمنطقة الجرف الأحمر بمدنين قبل الوصول إليها".

وأضافت أن طائرة عسكرية تونسية تدخلت واتضح أن الطائرة الحربية ليبية من طراز إل-39 ويقودها ضابط طيار برتبة عقيد.

وذكر شهود أن الطائرة هبطت على طريق وأحاطت بها مركبات مدنية توقفت لرؤية ما حدث.

(تغطية صحفية طارق عمارة من تونس وأحمد العمامي في طرابلس وأيمن الورفلي في بنغازي- إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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