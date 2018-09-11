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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 سبتمبر, 2018 12:30 ص 12 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 00:30

مدخل مطار معيتيقة في طرابلس يوم 4 سبتمبر أيلول 2018. تصوير: هاني عمارة - رويترز (reuters_tickers)