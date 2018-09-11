طائرة ليبية قادمة من مصر تحول مسارها إلى مصراتة بدلا من طرابلس في ليبيا
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مدخل مطار معيتيقة في طرابلس يوم 4 سبتمبر أيلول 2018. تصوير: هاني عمارة - رويترز(reuters_tickers)
طرابلس (رويترز) - قال مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس يوم الأربعاء إن رحلة ليبية قادمة من مصر اضطرت لتحويل مسارها إلى مدينة مصراتة في غرب البلاد بدلا من طرابلس.
وفي وقت سابق قال سكان إن صواريخ أصابت المنطقة القريبة من مطار معيتيقة.
(تغطية صحفية أحمد العمامي وهشام حاج علي- إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
رويترز