هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أبريل, 2020 11:09 ص

أحد المسلحين الحوثيين في صنعاء يوم 2 أبريل نيسان 2020. تصوير: محمد السياغي - رويترز

دبي (رويترز) - تبادل طرفا الحرب في اليمن الاتهام يوم الأحد بمهاجمة محطة ضخ خاصة بخط أنابيب نفطي في محافظة مأرب بوسط البلاد، حيث احتدمت الاشتباكات على مدى أسابيع وأدت لتشريد عشرات الآلاف من المدنيين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزارة النفط اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية قالت يوم الأحد إن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران استهدفت المحطة.

وقال حسين العزي المسؤول في الحكومة التي يديرها الحوثيون، والتي تتخذ من العاصمة صنعاء مقرا منذ عام 2014، إن قوات التحالف الذي تقوده السعودية هاجمت محطة كوفل لضخ النفط فيما وصفه بالتصعيد الخطير.

ولم يكشف أي من الطرفين تفاصيل عن الهجوم.

وتشغل شركة صافر النفطية المملوكة للحكومة اليمنية خط الأنابيب، لكن لم يتم ضخ النفط عبره منذ سنوات.

وانهار إنتاج اليمن من النفط منذ 2015 عندما تدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية في الحرب ليحاول إعادة السلطة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد أن أجبرها الحوثيون على الخروج من صنعاء.

وتأمل الأمم المتحدة وقوى غربية في أن يدفع التهديد الذي يمثله وباء فيروس كورونا العالمي المتحاربين في اليمن إلى إجراء محادثات جديدة لإنهاء حرب وصلت بشكل كبير إلى طريق مسدود وتركت الملايين عرضة للمرض والجوع.

(تغطية صحفية ماهر شميطلي - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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