طرفا حرب اليمن يتفقان على إعادة فتح مطار صنعاء

هذا المحتوى تم نشره يوم 12 ديسمبر, 2018 05:37 م

مركبات تقل مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن جريفيث خلال زيارة إلى ميناء الحديدة المطلة على البحر الأحمر يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني 2018. تصوير: عبد الجابر زياد - رويترز.

من عزيز اليعقوبي

ريمبو (السويد) (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن طرفي الحرب في اليمن اتفقا يوم الأربعاء على إعادة فتح مطار العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، بينما تضغط دول غربية على الطرفين للاتفاق على إجراءات لبناء الثقة قبل إنهاء أول محادثات سلام تقودها الأمم المتحدة منذ عامين.

ومازالت حركة الحوثي المدعومة من إيران وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية تبحثان اقتراحا من الأمم المتحدة بشأن مدينة الحديدة الساحلية المتنازع عليها والتي تضم ميناء يمثل شريان حياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون المجاعة.

ومن المقرر أن يحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المحادثات الختامية في السويد يوم الخميس دعما لجهود مبعوثه للسلام في اليمن لبدء عملية سياسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات. وقد تجرى جولة أخرى من المحادثات في أوائل عام 2019.

ويسيطر الحوثيون على أغلب المراكز السكانية في اليمن بما فيها العاصمة صنعاء التي أخرجوا حكومة هادي منها عام 2014. وتتخذ الحكومة حاليا من عدن في الجنوب مقرا لها.

وقال مصدران مطلعان على المحادثات إن الطرفين اتفقا على أن تهبط الرحلات الدولية في مطار تسيطر عليه الحكومة للتفتيش قبل أن تدخل صنعاء أو تخرج منها. ولم يتفقا بعد إن كانت عمليات التفتيش ستجرى في مطار عدن أم مطار سيئون.

ويسيطر التحالف العسكري بقيادة السعودية، الذي تدخل في الحرب عام 2015 لإعادة حكومة هادي للسلطة، على المجال الجوي.

وتعرض التحالف لتدقيق متزايد من حلفاء غربيين، بعضهم يمدونه بالسلاح ومعلومات المخابرات، بسبب الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.

وقالت مصادر إن سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، انضموا لمحادثات مع زعيمي الوفدين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرويترز يوم الثلاثاء إنه قد يلتزم بتشريع يبحثه مجلس الشيوخ لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية بعد حالة الغضب التي أثارها قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

وقال ترامب "أكره ما يحدث في اليمن. لكن الأمر يتطلب جهدا من الطرفين. أريد أن أرى إيران تنسحب من اليمن أيضا.. وأعتقد أنها ستفعل".

وكثيرا ما ينظر إلى الصراع اليمني على أنه حرب بالوكالة في الشرق الأوسط بين السعودية وإيران اللتين رحبتا بجهود السلام.

* "الشيطان يكمن في التفاصيل"

يحاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن جريفيث تجنب هجوم شامل على الحديدة التي احتشدت قوات التحالف على مشارفها ويطلب من الجانبين الانسحاب من المدينة.

ويشمل اقتراح جريفيث تشكيل هيئة انتقالية لإدارة المدينة والميناء ونشر مراقبين دوليين.

ورد مروان دماج وزير الثقافة اليمني على سؤال عما إذا كانت الحكومة يمكن أن توافق على هذا الاقتراح قائلا إنه ما زال يجري بحثه.

ويتفق الجانبان على أن يكون للأمم المتحدة دور في الميناء، وهو نقطة دخول معظم واردات اليمن التجارية والمساعدات الحيوية، لكنهما يختلفان بشأن من يسيطر على المدينة. ويريد الحوثيون أن تصبح الحديدة منطقة محايدة في حين ترى حكومة هادي أن المدينة ينبغي أن تكون تحت سيطرتها باعتبار ذلك شأنا من شؤون السيادة.

وقال دبلوماسي طالبا عدم ذكر اسمه "الشيطان يكمن في التفاصيل.. إلى أي مدى سيكون الانسحاب (من الحديدة)، التسلسل، من يحكم ويوفر الخدمات".

وما زال يتعين على الجانبين الاتفاق على دعم البنك المركزي وتشكيل هيئة حكم انتقالية بعد الاتفاق على مبادلة أسرى قد يصل عددهم إلى 15 ألفا.

وتظاهرت مجموعة صغيرة من اليمنيين خارج مقر المحادثات في ريمبو شمالي ستوكهولم ولوحوا بأعلام اليمن الجنوبي السابق في تأييد لحركة انفصالية تحارب في صف التحالف بينما تحاول تقويض حكومة هادي في الجنوب.

وقال نايف الخالدي المقيم في سويسرا "نحن هنا لنبلغ مبعوث الأمم المتحدة... بأن الحل في اليمن يجب أن يشمل حلا فيما يتعلق بالجنوب".

ويريد الانفصاليون إحياء اليمن الجنوبي الذي اتحد مع الشمال في عام 1990 في عهد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح الذي اتُهم بتهميش الجنوب اقتصاديا وسياسيا.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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