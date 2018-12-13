طرفا حرب اليمن يتفقان على وقف إطلاق النار بالحديدة في ختام محادثات السلام

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 ديسمبر, 2018 06:35 م

محمد عبد السلام رئيس وفد الحوثيين (إلى اليمين) يصافح وزير خارجية اليمن خالد اليماني وفي المنتصف الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش خلال مفاوضات السويد يوم الخميس. صورة لرويترز.

من عزيز اليعقوبي ويوهان سينيرو

ريمبو (السويد) (رويترز) - وافق طرفا الحرب في اليمن على وقف إطلاق النار بمدينة الحديدة الساحلية الخاضعة للحوثيين ووضعها تحت إدارة محلية يوم الخميس في ختام المحادثات التي جرت بالسويد وذلك في انفراجة لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه سيجري بحث إطار سياسي لمفاوضات السلام في جولة أخرى من المحادثات بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران.

وضغطت دول غربية، بعضها يزود التحالف الذي تقوده السعودية بالسلاح ومعلومات المخابرات، على طرفي الحرب للاتفاق على اتخاذ خطوات لبناء الثقة تمهد الطريق لهدنة أوسع ولعملية سياسية تنهي الحرب التي أودت بحياة آلاف الناس ودفعت البلاد إلى شفا المجاعة.

ويسيطر الحوثيون على معظم المناطق المأهولة بما في ذلك العاصمة صنعاء التي أخرجت الحركة حكومة هادي منها في عام 2014، وتتخذ الحكومة حاليا من مدينة عدن في الجنوب مقرا لها.

وقال جوتيريش في مؤتمر صحفي في ريمبو على مشارف ستوكهولم "توصلنا إلى اتفاق بشأن ميناء ومدينة الحديدة. سنشهد إعادة نشر قوات محايدة في الميناء والمدينة وتطبيق وقف لإطلاق النار على مستوى المحافظة".

وأضاف "الأمم المتحدة ستلعب دورا رئيسيا في الميناء".

وقال مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث إن الوحدات المسلحة من كلا الطرفين ستنسحب "خلال أيام" من ميناء الحديدة الذي يعد نقطة الدخول الرئيسية لمعظم الواردات التجارية والمساعدات ثم في وقت لاحق من المدينة التي تحتشد على مشارفها قوات التحالف.

وسيشمل الانسحاب أيضا ميناءي الصليف الخاص بالحبوب ورأس عيسى الخاص بالنفط وكلاهما تحت سيطرة الحوثيين.

*انفراجة

وقالت إليزابيث ديكنسون المحللة لشؤون شبه الجزيرة العربية بمجموعة الأزمات الدولية "هذه انفراجة محدودة. لقد نجحوا في تحقيق أكثر مما توقع أي أحد".

وأضافت "لقد اتخذت السعودية موقفا حازما مع حكومة هادي التي بدورها كانت أكثر تعاونا".

وتواجه الرياض تدقيقا متزايدا من الغرب بشأن أنشطتها في المنطقة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول في أكتوبر تشرين الأول.

وتدخل التحالف بقيادة السعودية والإمارات في الحرب عام 2015 لإعادة حكومة هادي إلى السلطة لكنه يواجه جمودا عسكريا منذ سنوات، ويرغب في الخروج من الحرب المكلفة.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في حسابه على تويتر "نرحب باتفاق السويد، ونرى نتائج الضغط العسكري الذي مارسته قوات التحالف العربي والقوات اليمنية على الحوثيين في الحديدة يؤتي ثماره ويحقق هذه النتائج السياسية".

وقال جوتيريش إن الأطراف حققت "تقدما حقيقيا" وان الأمم المتحدة ستواصل جهودها لحل القضايا العالقة "دون تأخير".

ويسعى المبعوث الدولي أيضا إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مطار صنعاء ودعم البنك المركزي. ويعجز ملايين اليمنيين عن توفير السلع الأساسية.

وقال جريفيث إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق بإعادة فتح المطار خلال الأسبوع المقبل عقب محادثات في السويد بشأن مدى إمكانية تفتيش الرحلات، المتجهة إلى مطار صنعاء والقادمة منه، في المطارات الخاضعة للحكومة.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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