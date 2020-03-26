هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2020 08:20 م

من محمد الغباري

عدن (رويترز) - رحب الطرفان المتحاربان في اليمن بدعوة الأمم المتحدة إلى هدنة فورية يوم الخميس مع دخول البلاد عامها السادس في الحرب التي خلقت أزمة إنسانية وأضعفت اليمن في مواجهة أي انتشار لفيروس كورونا.

وقال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية يوم الأربعاء إنه يدعم قبول الحكومة اليمنية لنداء الأمم المتحدة. كما رحبت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران بهذا الموقف وقالت إنها تتمنى أن يُطبق على أرض الواقع.

غير أن متحدثا باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قال لرويترز إنها بدأت تخفيض المساعدات للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بسبب المخاوف من عرقلة حركة الحوثي تسليم المساعدات.

ولم توثق حتى الآن أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في اليمن الذي سقط فيه أكثر من 100 ألف قتيل وأصبح الملايين على شفا المجاعة بسبب الحرب.

وبعد الدعوة التي أطلقها انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار على مستوى العالم لمحاربة وباء كورونا، حث الطرفان المتحاربان في اليمن على وقف العمليات العسكرية واستئناف محادثات السلام التي عقدت آخر جلساتها في ديسمبر كانون الأول من العام 2018.

وقال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف الذي تدخل في اليمن في مارس آذار 2015 في بيان إن التحالف يؤيد المساعي الرامية لوقف إطلاق النار والتهدئة وإجراءات بناء الثقة والعمل من أجل منع انتشار فيروس كورونا.

ورحب محمد علي الحوثي أحد كبار المسؤولين في جماعة الحوثي في تغريدة يوم الأربعاء ببيان التحالف وقال إن الحركة تنتظر تطبيقه عمليا.

وكان اليمن شهد هدوءا على صعيد العمليات العسكرية بعد أن بدأت السعودية والحوثيون محادثات عبر القنوات الخلفية في أواخر العام الماضي. لكن حدث تصاعد في العنف في الأونة الأخيرة يهدد اتفاقات سلام هشة في مدن ساحلية مهمة.

وقالت تامونا سابادزي مديرة وحدة لجنة الإنقاذ الدولية في اليمن "لدينا وباء كورونا عالمي يهدد بإغراق نظام محطم بالفعل للرعاية الصحية". وأضافت أن اليمن يعاني من انتشار الكوليرا.

ويعتمد الملايين على المساعدات الإنسانية في اليمن الذي يمزقه الصراع منذ أطاح الحوثيون بالحكومة من السلطة في العاصمة صنعاء في أواخر 2014. ولا تزال حركة الحوثي تسيطر على معظم المراكز الحضرية رغم سنوات الحرب.

وزادت في الشهور الأخيرة شكاوى وكالات الإغاثة من تدخل سلطات الحوثيين في عملهم وتعطيله، وهددت بخفض المساعدات إذا لم يتحسن الوضع.

وقال متحدث باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "لم يُظهر الحوثيون تقدما كافيا في سبيل إنهاء التدخل غير المقبول في تلك العمليات" مضيفا أن الوكالة ستواصل تقديم المساعدة للعمليات الضرورية لإنقاذ الأرواح.

وأضاف "تسلط أزمة فيروس كورونا الآن الضوء أكثر من أي وقت مضى على الحاجة لأن يتمكن شركاؤنا من تقديم المساعدة للأكثر احتياجا إليها دون تدخل أو تعطيل".

وحذرت منظمة أوكسفام من أن نهج الوكالة الأمريكية من شأنه أن يهدد الاستجابة الفعالة لفيروس كورونا "وهو ما يترك اليمن عرضة لمخاطر الوباء الأشد فتكا منذ أجيال".

وقال رئيس المكتب السياسي لجماعة الحوثي يوم الأربعاء إن الحركة منفتحة على مساعي التهدئة بما في ذلك الإفراج عن الأسرى.

وفي تصريحات أذاعها تلفزيون المسيرة أصدر مهدي المشاط أوامره بالإفراج عن كل السجناء البهائيين المحتجزين لدى الحوثيين بمن فيهم حامد بن حيدرة الذي أيدت محكمة في صنعاء هذا الأسبوع حكم الإعدام الصادر بحقه.

ورحبت الجامعة البهائية العالمية بالقرار وقالت في بيان إنه ينطبق على ستة أشخاص سجنوا ظلما بسبب معتقداتهم الدينية.

وأضافت أن الأمر سيؤدي إلى إسقاط الاتهامات التي وجهت في العام 2018 إلى نحو 20 من أفراد الطائفة البهائية.

ووصفت منظمة العفو الدولية الإفراج عن السجناء البهائيين بأنه "مؤشر إيجابي" لا سيما في ضوء أزمة فيروس كورونا.

وقالت لين معلوف مديرة بحوث الشرق الأوسط لدى المنظمة "نكرر دعوتنا إلى جميع أطراف الصراع للإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الذين سجنوا فقط بسبب نشاطهم السلمي أو تعبيرهم عن رأيهم أو وجهات نظرهم السياسية".

(شارك في التغطية محمد الغباري ونيرة عبدالله وليزا بارنجتون - إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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