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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2018 09:04 م 18 مارس 2018 - آخر تحديث - 21:04

جنديان من قوات الأمن الاسرائيلية بجانب سيارة اسعاف في موقع طعن إسرائيلي في القدس القديمة يوم الاحد. تصوير: عمار عوض - رويترز.

من جيفري هيلر وأوري لويس

القدس (رويترز) - قالت قوات الأمن الإسرائيلية إن فلسطينيا طعن إسرائيليا وأصابه إصابة بالغة في المدينة القديمة بالقدس يوم الأحد وإن الشرطة أطلقت النار على المهاجم المشتبه به فأردته قتيلا.

وهذا ثاني هجوم على إسرائيليين في القدس والضفة الغربية المحتلة خلال ثلاثة أيام في مؤشر على زيادة التوترات.

وقال متحدث باسم خدمة ماجن دافيد أدوم للإسعاف إن المصاب الذي تعرض للطعن نقل سريعا إلى المستشفى وهو في حالة حرجة. وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد إن الرجل المصاب في الثلاثينات من عمره ويعمل حارسا خاصا.

وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) إن المشتبه به يدعى عبد الرحمن بني فضل (28 عاما) وهو أب فلسطيني لطفلين من قرية عقربا قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وجاءت الواقعة بعد هجوم يوم الجمعة في الضفة الغربية المحتلة إذ قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا دهس جنودا بسيارة فقتل اثنين منهم وأصاب اثنين آخرين على طريق قرب مستوطنة يهودية.

وزادت التوترات في القدس منذ أن أعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر كانون الأول.

والمدينة في حالة تأهب مرتفعة قبيل عطلة عيد الفصح اليهودي في نهاية مارس آذار واحتفالات الشهر المقبل بمناسبة مرور 70 عاما على قيام إسرائيل.

وقال روزنفيلد إن سكينا عثر عليه في موقع هجوم الأحد يعتقد أنه السلاح الذي استخدمه المهاجم.

وقال حايم شمولي القائد بالشرطة "كان ضباط الشرطة على بعد نحو 150 مترا من موقع سماع صراخ وتفاعلوا سريعا واقتربوا من الحادث واستطاعوا تحييد المهاجم".

وقالت الشرطة إن المهاجم قتل بالرصاص. ورفضت التعليق على تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية تفيد بأن المهاجم كان يحمل أوراق هوية تركية.

وقال شمولي إن أجهزة الأمن دائما في حالة استعداد عالية في القدس بسبب الهجمات المحتملة وإنها رفعت مستويات التأهب الأمني قبيل الاحتفالات المقبلة مع توقع زيارة أعداد كبيرة للمدينة.

وذكر الجيش الإسرائيلي يوم الأحد أيضا أن قواته العاملة على حدود غزة أحبطت محاولة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإعادة بناء نفق.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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رويترز