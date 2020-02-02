دبي (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن السعودية منعت وفدا إيرانيا من حضور اجتماع تعقده منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة يوم الاثنين حيث تجري مناقشة الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله "الحكومة السعودية منعت مشاركة الوفد الإيراني في الاجتماع الذي يعقد في مقر منظمة التعاون الإسلامي لبحث خطة صفقة القرن".

ولم يصدر تعليق من المسؤولين السعوديين.

(تغطية صحفية بابك دهقان بيشة-إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)

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The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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