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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 سبتمبر, 2018 04:35 م 05 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:35

نيويورك (رويترز) - ذكرت شركة طيران الإمارات وتقارير إعلامية محلية في نيويورك أن رحلة تابعة للشركة قادمة من دبي دخلت الحجر الصحي في مطار جون إف. كنيدي الدولي صباح يوم الأربعاء بعدما شعر ركاب على متنها بإعياء خلال الرحلة.

وأفادت متحدثة باسم الشركة بأن الرحلة رقم 203 بطائرة إيرباص إيه388 وتقل نحو 500 راكب هبطت بعيد الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1300 بتوقيت جرينتش).

وقالت المتحدثة إن 10 ركاب شعروا بإعياء على متن رحلة جوية من دبي إلى نيويورك. وكانت وسائل إعلام محلية في نيويورك قالت في وقت سابق إن عدد من شعروا بإعياء نحو 100 راكب.

وأضافت المتحدثة "طيران الإمارات يمكنها أن تؤكد أن نحو عشرة ركاب على متن الرحلة إيه.كيه203 من دبي إلى نيويورك شعروا بأعراض مرضية".

وتابعت قائلة "ولدى وصولهم إلى (مطار) جون إف. كنيدي، وكإجراء احترازي، أخضعتهم السلطات الصحية المحلية على الفور للفحص الطبي وسيتم توفير الرعاية الطبية لمن هم في حاجة لها".

وذكرت أن جميع الركاب الآخرين سيسمح لهم بمغادرة الطائرة بعد قليل.

وقالت قناة تلفزيونية محلية تابعة لشبكة (إن.بي.سي) أن مسؤولين من إدارة شرطة هيئة الموانئ ومن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها كانوا موجودين في المطار لكن لم يردوا على طلبات للتعليق.

ونشر لاري كوهين، الذي عرف نفسه بأنه أحد ركاب الطائرة، صورا على تويتر تظهر عشرات من رجال الشرطة ومركبات الطوارئ خارج الطائرة على المدرج.

وقال لرويترز عبر خدمة التراسل على تويتر "كل ما تم إبلاغنا به هو أن هناك بعض الركاب الذين يشعرون بإعياء وإنه يتعين علينا أن نظل على متن الطائرة".

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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رويترز