طيران الإمارات: إصابة نحو 10 ركاب بوعكة صحية على متن رحلة من دبي إلى نيويورك

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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 سبتمبر, 2018 03:23 م 05 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:23

صورة لطائرة تابعة لشركة طيران الإمارات في مطار لشبونة يوم 24 أبريل نيسان 2018. تصوير - رويترز (reuters_tickers)