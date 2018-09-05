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صورة لطائرة تابعة لشركة طيران الإمارات في مطار لشبونة يوم 24 أبريل نيسان 2018. تصوير - رويترز

(reuters_tickers)

دبي (رويترز) - ذكرت شركة طيران الإمارات يوم الأربعاء أن 10 ركاب أصيبوا بوعكة صحية على متن رحلة جوية من دبي إلى نيويورك.

وكانت وسائل إعلام محلية في نيويورك قالت إن نحو 100 راكب شعروا بإعياء أثناء الرحلة.

وقالت متحدثة باسم الشركة في بيان إن الركاب "خضعوا على الفور لفحص طبي من قبل السلطات الصحية وإنه سيتم توفير الرعاية الطبية لمن هم في حاجة لها".

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير‭ ‬ احمد حسن)

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رويترز