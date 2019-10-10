دبي (رويترز) - ذكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الخميس في مقال بصحيفة الرأي الكويتية أنه "إما أن تنعم دول الخليج جميعها بالأمن أو ينحرم منه الجميع".

(تغطية صحفية ماهر شميطلي وأحمد طلبة - إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك