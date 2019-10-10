دبي (رويترز) - ذكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الخميس في مقال بصحيفة الرأي الكويتية أنه "إما أن تنعم دول الخليج جميعها بالأمن أو ينحرم منه الجميع".
(تغطية صحفية ماهر شميطلي وأحمد طلبة - إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
دبي (رويترز) - ذكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الخميس في مقال بصحيفة الرأي الكويتية أنه "إما أن تنعم دول الخليج جميعها بالأمن أو ينحرم منه الجميع".
(تغطية صحفية ماهر شميطلي وأحمد طلبة - إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)