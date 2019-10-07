هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أكتوبر, 2019 04:29 م

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في نيويورك يوم 27 سبتمبر ايلول 2019. تصوير: ادواردو مونوز - رويترز.

دبي (رويترز) - قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف يوم الاثنين إن الولايات المتحدة "محتل غير ذي صفة في سوريا" ودعا إلى احترام وحدة الأراضي السورية وذلك بعد‭‭ ‬‬أن فتح سحب واشنطن قواتها من شمال شرق سوريا الطريق فيما يبدو أمام هجوم تركي.

وكتب ظريف على تويتر "أمريكا محتل غير ذي صفة في سوريا - من غير المجدي التماس إذن الولايات المتحدة أو الاعتماد عليها لتحقيق الأمن".

وأضاف "تحقيق السلام ومكافحة الإرهاب في سوريا لن ينجحا إلا من خلال احترام وحدة أراضيها وشعبها".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك