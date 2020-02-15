هذا المحتوى تم نشره يوم 15 فبراير, 2020 04:08 م

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في نيودلهي يوم السبت. تصوير: عدنان عبيدي - رويترز.

برلين (رويترز) - قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم السبت إنه لا يعتقد أن السعودية تريد نزع فتيل التوتر مع إيران نظرا لوجودها بقوة تحت تأثير الحملة الأمريكية للضغط على إيران.

وتابع ظريف في مؤتمر ميونيخ للأمن "أعتقد أن جيراننا وخاصة السعودية لا يريدون "خفض التوتر".

وأضاف ظريف أن الجهود الفرنسية واليابانية لدفع إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات "وجدت آذانا صماء" لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتقد أن إيران على شفا الانهيار الاقتصادي.

وقال ظريف "هو مخطئ ... كل ما يريدونه يتعلق بتغيير النظام".

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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