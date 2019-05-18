هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2019 11:41 ص

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال اجتماعه مع نظيره الياباني تارو كونو في طوكيو يوم 16 مايو أيار 2019. تصوير: كيم كيونج-هون - رويترز

دبي (رويترز) - نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله يوم السبت إنه يعتقد أن الحرب لن تندلع في المنطقة لأن طهران لا تريد الصراع ولا تملك دولة "وهما بأن بإمكانها مواجهة إيران".

وتزايد التوتر في الأيام القليلة الماضية بسبب مخاوف من اندلاع صراع أمريكي-إيراني. وسحبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعض دبلوماسييها من سفارتها في بغداد بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على أربع ناقلات نفط في الخليج.

وقال ظريف للوكالة قبل نهاية زيارته لبكين "لن تكون هناك حرب لأننا لا نريد الحرب ولا يملك أي شخص فكرة أو وهما بأن بإمكانه مواجهة إيران في المنطقة".

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)

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