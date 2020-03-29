هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مارس, 2020 07:11 م

أعضاء من الهلال الأحمر يقومون برش مطهرات للوقاية من فيروس كورونا بمكاتب حكومية في مصراتة الليبية يوم 21 مارس آذار 2020. تصوير: أيمن السهيلي - رويترز.

مصراتة (ليبيا) (رويترز) - هز قصف المدفعية العاصمة الليبية طرابلس يوم الأحد مع استمرار القتال حتى رغم تأكيد البلاد لخمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ الإجمالي 8 حالات.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن الحالات الجديدة ظهرت في مصراتة في شمال غرب البلاد والتي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني التي تقاتل قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

وليبيا في وضع صعب لا يؤهلها لمواجهة أي أوبئة إذ تسودها الفوضى منذ انتفاضة عام 2011 التي دعمها الغرب وأطاحت بحكم معمر القذافي.

وحثت الأمم المتحدة الطرفين المتحاربين على وقف القتال لتمكين النظام الصحي المنهك من الاستعداد لمواجهة تداعيات كورونا. ودمرت الصراعات الكثير من البنية التحتية الليبية وأوقفت أزمة مالية دفع رواتب العاملين في القطاع الطبي.

وقال شهود إنهم سمعوا دوي انفجارات في وسط طرابلس يوم الأحد ناجم عن اشتباكات جنوبي المدينة فيما وصف بأنه أعنف خط مواجهة في البلاد.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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