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هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أغسطس, 2018 09:56 م 08 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 21:56

أقارب رشيدة طليب التي تستعد لتكون أول امرأة مسلمة تدخل الكونجرس الأمريكي يحتفلون بفوزها بعضويتها شبه المؤكدة في قريتهم في الضفة الغربية المحتلة يوم الأربعاء. تصوير: محمد تركمان - رويترز (reuters_tickers)