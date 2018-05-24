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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2018 04:38 م 24 مايو 2018 - آخر تحديث - 16:38

صورة من أرشيف رويترز لمنظر عام في جزيرة سقطرى اليمنية.

من محمد مخشف

عدن (رويترز) - قال مسؤولون حكوميون إن اليمن أعلن حالة الطوارئ في محافظة سقطرى يوم الخميس بعد أن اجتاحت عاصفة مدارية عدة قرى وأدت إلى انقلاب زوارق وفقد ما لا يقل عن 17 شخصا.

وتقع جزيرة سقطرى بين شبه الجزيرة العربية والقرن الأفريقي وظلت إلى حد بعيد بمنأى عن الحرب الدائرة في اليمن منذ ثلاث سنوات وتخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا والتي ما زال رئيسها عبد ربه منصور هادي يقيم في السعودية.

ونسبت وكالة سبأ اليمنية الرسمية للأنباء إلى راجح بادي المتحدث باسم الحكومة قوله "أرخبيل سقطرى محافظة منكوبة بما لحق بها من أضرار بشرية ومادية وعلى كل المستويات، وتحتاج إلى مساعدات عاجلة.. لإسعاف المواطنين المحاصرين في قراهم أو المواطنين الذين يسكنون أعالي الجبال".

وأضاف أن 17 شخصا اعتبروا في عداد المفقودين بعد أن قلبت مياه الفيضانات زورقين وجرفت ثلاث سيارات. وقال مسؤول آخر إنه جرى إجلاء أكثر من 200 أسرة من قراهم.

وقال محافظ حضرموت القريبة إن العاصفة تزداد شدة وإن الاتصالات انقطعت عن أغلب أرجاء الجزيرة.

وضربت العاصفة نفسها منطقة القرن الأفريقي يوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا في إقليم أرض الصومال.

وحث بادي المتحدث باسم الحكومية اليمنية المنظمات الإنسانية الدولية والتحالف العسكري الذي تقوده الرياض المشارك في الحرب على تقديم مساعدات عاجلة للجزيرة التي تتمركز بها قوات سعودية وإماراتية.

وتدخل التحالف المدعوم من الغرب ضد حركة الحوثي في اليمن عام 2015 لإعادة حكومة هادي إلى السلطة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن من المتوقع أن تضرب العاصفة جنوب اليمن وساحل عمان يوم الخميس.

وأضافت أن السلطات العمانية أخلت مستشفيات في محافظة ظفار ومناطق أخرى على الحدود مع اليمن في حين قالت الهيئة العامة للطيران المدني إن السلطات ستغلق مطار صلالة، ثاني أكبر مطارات عمان، لمدة 24 ساعة اعتبارا من منتصف الليل بسبب العاصفة.

ويعاني اليمن بالفعل من أكثر الأزمات الإنسانية إلحاحا على مستوى العالم. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن الحرب أودت بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص وشردت نحو ثلاثة ملايين وأدت إلى تفشي وباء الكوليرا ووضعت البلد الفقير على شفا مجاعة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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رويترز