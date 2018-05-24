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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2018 09:56 ص 24 مايو 2018 - آخر تحديث - 09:56

صورة من أرشيف رويترز لمنظر عام في جزيرة سقطرى اليمنية.

دبي (رويترز) - قال مسؤولون حكوميون إن اليمن أعلن حالة الطوارئ في محافظة سقطري يوم الخميس بعد أن اجتاحت عاصفة مدارية عدة قرى وأدت إلى انقلاب زوارق على الجزيرة وفقد 17 شخصا.

وتقع جزيرة سقطرى بين شبه الجزيرة العربية والقرن الأفريقي وظلت بمنأى إلى حد بعيد عن الحرب الدائرة في اليمن منذ ثلاث سنوات وتخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا والتي ما زال رئيسها يقيم في السعودية.

ونسبت وكالة سبأ اليمنية الرسمية للأنباء إلى راجح بادي المتحدث باسم الحكومة قوله "أرخبيل سقطرى محافظة منكوبة بما لحق بها من أضرار بشرية ومادية وعلى كل المستويات، وتحتاج إلى مساعدات عاجلة.. لإسعاف المواطنين المحاصرين في قراهم أو المواطنين الذين يسكنون أعالي الجبال".

وأضاف أن 17 شخصا اعتبروا في عداد المفقودين بعد أن قلبت مياه الفيضانات زورقين وجرفت ثلاث سيارات. وقال مسؤول آخر إنه جرى إجلاء أكثر من 200 أسرة من قراهم.

وحث بادي تحالفا عسكريا تقوده السعودية ومنظمات دولية على تقديم مساعدات عاجلة للجزيرة.

وتدخل التحالف المدعوم من الغرب ضد حركة الحوثي في اليمن عام 2015 لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة. وتتواجد قوات سعودية وإماراتية على الجزيرة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن من المتوقع أن تضرب العاصفة جنوب اليمن وساحل عمان المجاورة يوم الخميس. وأضافت أن السلطات العمانية أخلت مستشفيات في محافظة ظفار ومناطق أخرى على الحدود مع اليمن.

ويعاني اليمن بالفعل من أكثر الأزمات الإنسانية إلحاحا على مستوى العالم. وقتلت الحرب أكثر من عشرة آلاف شخص وشردت نحو ثلاثة ملايين ووضعت البلد الفقير على شفا مجاعة وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

وضرب إعصار مداري منطقة القرن الأفريقي يوم الأربعاء وقتل أكثر من 50 شخصا في أرض الصومال.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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رويترز