هذا المحتوى تم نشره يوم 14 يناير, 2020 05:48 م

من خالد عبد العزيز

الخرطوم (رويترز) - أطلق عاملون سابقون في جهاز الأمن والمخابرات العامة السوداني الرصاص في الهواء بالعاصمة الخرطوم يوم الثلاثاء احتجاجا على شروط إنهاء خدماتهم، ما أدى إلى انتشار كثيف لقوات الأمن وإغلاق المجال الجوي للبلاد لفترة من الوقت.

وقال شاهد من رويترز إنه تم نشر قوات الرد السريع والجيش في شوارع الخرطوم الرئيسية وإغلاق طرق بعد أن أطلق مسلحون النار أمام مبنيين يستخدمهما جهاز الأمن والمخابرات العامة.

وقال وزير الإعلام فيصل محمد صالح في بيان أذاعه التلفزيون إن المسلحين عاملون سابقون "رفضوا المقابل المادي الذي أقرته الجهات الرسمية مقابل التسريح".

وأضاف "تواصل الجهات المسؤولة مساعيها لإقناع الوحدات المتمردة بتسليم أنفسهم وسلاحهم للقوات النظامية".

وقال الشاهد إن قوات الأمن أغلقت الطريق المؤدي إلى أحد المبنيين. ويقع الحي الذي تردد فيه دوي إطلاق الرصاص بالقرب من مطار العاصمة.

وقال متحدث باسم وزارة الطيران المدني إن السلطات أغلقت المجال الجوي للبلاد لمدة خمس ساعات كإجراء احترازي بعد بدء إطلاق الرصاص.

وهناك فترة انتقال سياسي في السودان مدتها ثلاث سنوات يشرف عليها الجيش ومدنيون بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وإعادة هيكلة الجهاز كانت أحد المطالب الرئيسية للانتفاضة التي دعت لرحيل البشير. وجاء صرف هؤلاء العاملين من الخدمة في إطار خطة إعادة الهيكلة.

وقال الشاهد إن أعضاء ملثمين في الجهاز الأمني يرتدون الزي العسكري أقاموا نقاط تفتيش في أحد شوارع الخرطوم السكنية الرئيسة حيث يوجد أحد المبنيين وشوهدوا وهم يطلقون النار في الهواء.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين وهو جماعة الاحتجاج الرئيسية في البلاد أجهزة الدولة "للتدخل فورا لوقف هذه العمليات الغير مسؤولة التي تسببت في تصدير القلق للمواطنين داخل الأحياء".

ودوى صوت إطلاق الرصاص في مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتسن التحقق من صحته .

(شارك في التغطية الطيب صديق ونيرة عبد الله - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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