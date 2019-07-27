هذا المحتوى تم نشره يوم 27 يوليو, 2019 02:51 م

الخمس (ليبيا) (رويترز) - قال عامل إغاثة يوم السبت إن 55 جثة انتشلت حتى الآن قرابة سواحل ليبيا بعد انقلاب قارب خشبي يقل مئات المهاجرين يوم الخميس.

وقال عبد المنعم أبو صبيع العضو في الهلال الأحمر الليبي لرويترز عبر الهاتف إن عمليات البحث مستمرة للعثور على مزيد من المهاجرين المفقودين.

وأضاف أن القارب الذي انقلب قرب مدينة الخمس، على بعد نحو 120 كيلومترا شرقي طرابلس، كان يقل 350 شخصا معظمهم من منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء.

(تغطية صحفية أحمد العمامي وأيمن الساحلي - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا موقعنا يُجيب بمقالات على تساؤلاتكم

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك