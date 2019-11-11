هذا المحتوى تم نشره يوم 11 نوفمبر, 2019 04:13 م

عاهل الأردن الملك عبد الله في الباقورة على الحدود مع إسرائيل يوم الاثنين. تصوير: رونين زفولون - رويترز

عمان (رويترز) - قالت مصادر رسمية إن عاهل الأردن الملك عبد الله زار يوم الاثنين جيبا على حافة الحدود الشمالية للمملكة مع إسرائيل بعد يوم من انتهاء وضعه الخاص الذي دام 25 عاما والذي سمح للمزارعين الإسرائيليين بدخوله.

وأعلن الملك رسميا يوم الأحد انتهاء النظام الخاص والذي كان العديد من الأردنيين يعتبرونه مهينا وأطال أمد ما يصفونه باحتلال إسرائيلي لأراض أردنية.

وبموجب معاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام 1994 يستخدم مزارعون إسرائيليون معظم أراضي منطقة الباقورة الأردنية الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من المملكة وكذلك منطقة الغمر بجنوب المملكة دون تأشيرات.

غير أن الأردن أعلن في 2018 أنه لن يمدد الاتفاق الخاص بتأجير المنطقتين، المنصوص عليه في ملحق للمعاهدة، فيما نُظر له على نطاق واسع باعتباره علامة على التوتر المتزايد في العلاقات الثنائية بين البلدين.

والأردن أحد بلدين عربيين وقعا اتفاقي سلام مع إسرائيل. وثمة علاقات أمنية منذ فترة طويلة بين الأردن وإسرائيل.

لكن معاهدة السلام مع إسرائيل لا تحظى بشعبية في الأردن حيث يزيد التعاطف مع الفلسطينيين الذين يسعون لإقامة دولة لهم على مناطق ضمنها الضفة الغربية المحتلة التي تقع على حدود الأردن.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي - إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك