هذا المحتوى تم نشره يوم 29 سبتمبر, 2019 08:51 م

الرباط (رويترز) - قال الديوان الملكي المغربي يوم الأحد إن أطباء أوصوا الملك محمد السادس بالراحة لعدة أيام للتعافي من التهاب رئوي، مما أجبره على عدم السفر لحضور مراسم تأبين ستجرى في باريس للرئيس الراحل جاك شيراك.

وفي بيان نادر حول صحة العاهل المغربي البالغ من العمر 56 عاما والذي خضع لجراحة في القلب العام الماضي، قال الديوان الملكي إن الملك لن يتمكن من حضور مراسم تأبين شيراك، الذي وافته المنية الأسبوع الماضي عن 86 عاما.

وقال البيان إن العاهل المغربي "تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد... ولهذا السبب، فقد أوصى الطبيب الخاص لجلالة الملك بخلود جلالته لفترة راحة طبية لبضعة أيام".

وأشار البيان إلى "العلاقات الوطيدة والعميقة" بين أسرة شيراك والعائلة المالكة في المغرب.

وتولى شيراك رئاسة فرنسا خلال الفترة بين عامي 1995 و2005. وستقام مراسم تشييع جثمانه يوم الاثنين. وسيقوم ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن بتمثيل المغرب في الجنازة.

وخلف الملك محمد السادس والده الراحل الملك الحسن الثاني بعد وفاته بأزمة قلبية عام 1999.

ويمثل الملك محمد السادس السلطة العليا في المغرب. ونقل بعض سلطاته لحكومة مدنية ضمن إصلاحات بعد احتجاجات "الربيع العربي" ولكن لا يزال من سلطته إقالة الوزراء وقام بذلك بعد احتجاجات منطقة الريف.

(تغطية صحفية أحمد الجشتيمي وزكية عبد النبي - إعداد أشرف صديق للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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