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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 08:25 م 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 20:25

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في صورة بتاريخ الأول من مارس اذار 2018. تصوير: محمد تركمان - رويترز.

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤولية هجوم بقنبلة استهدف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله في غزة يوم 13 مارس آذار واصفا الهجوم بأنه "آثم وحقير".

ونجا الحمد الله واللواء ماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية دون أن يلحق بهما أذى عندما انفجرت العبوة الناسفة المزروعة على جانب طريق أثناء دخولهما قطاع غزة الذي تهيمن عليه حماس.

وقال عباس في كلمة برام الله "أقدم التهاني بسلامة الأخوين الكبيرين الأخ رامي الحمد الله رئيس الوزراء والأخ ماجد فرج مدير المخابرات على سلامتهما وسلامة جميع الإخوة من ضباط وجنود وأفراد الذين تعرضوا إلى الحادث الآثم الحقير الذي قامت به حركة حماس ضدهم في قطاع غزة".

ولم يقدم عباس دليلا يدعم تصريحاته.

وبعد التفجير مباشرة قالت السلطة الفلسطينية التي يقودها عباس إنها تحمل حماس مسؤولية الهجوم قرب بلدة بيت حانون بشمال غزة لكنها لم تصل إلى حد اتهام الحركة بشكل مباشر بأنها المسؤولة عن تنفيذ الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

ووقع الهجوم على رئيس الوزراء، الذي يقود جهود السلطة للمصالحة مع حماس، فيما يعد البيت الأبيض لعقد اجتماع بشأن الوضع الإنساني في غزة.

وقال الحمد الله بعد الهجوم بفترة قصيرة إن ستة من الحرس الأمني أصيبوا.

وفي كلمة يوم الاثنين لمسؤولين فلسطينيين انتقد عباس أيضا السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان لدعمه للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة واصفا السفير بأنه "ابن كلب".

ولم يتسن الوصول بعد لمسؤولين في السفارة الأمريكية للتعقيب.

وفريدمان مؤيد قوي لحركة الاستيطان في إسرائيل وكان من أوائل المؤيدين وأكثرهم تحمسا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر كانون الأول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى هناك.

وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها الأبدية والموحدة لكن هذا لا يحظى باعتراف دولي. ولكن الفلسطينيين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم في المستقبل.

(تغطية صحفية نضال المغربي - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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رويترز