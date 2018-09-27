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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 سبتمبر, 2018 07:13 م 27 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:13

الأمم المتحدة (رويترز) - دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الخميس الولايات المتحدة للتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل وقطع المساعدات عن الفلسطينيين قائلا إنها تقوض حل الدولتين للصراع.

وقال عباس في كلمته بالاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة "وبمجمل هذه المواقف تكون الإدارة قد تنكرت لالتزامات أمريكية سابقة وقوضت حل الدولتين وكشفت زيف ادعاءاتها بالحرص على الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين".

ومضى يقول "أجدد الدعوة للرئيس ترامب لإلغاء قراراته وإملاءاته بشأن القدس واللاجئين والاستيطان".

وانهارت أحدث جولة من محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في عام 2014 وهناك شكوك بشأن ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يمكنه التوصل إلى ما سماه "اتفاقا نهائيا" منذ ديسمبر كانون الأول عندما اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ثم نقل السفارة الأمريكية إلى هناك في مايو أيار.

ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

واحتلت إسرائيل هذه الأراضي في حرب عام 1967 وضمت القدس الشرقية في خطوة لم تلق اعترافا دوليا. وتعتبر المدينة بشطريها عاصمتها الأبدية.

كان ترامب قد راوغ في حديثه من قبل عما إذا كان يؤيد فكرة حل الدولتين، واحدة للإسرائيليين وأخرى للفلسطينيين، وهو ما استقرت عليه إدارته على مدى عقود.

ويوم الأربعاء قال ترامب في أوضح دعم من جانب إدارته لهذه الفكرة "يروق لي حل الدولتين. هذا ما أعتقد أنه الأفضل".

لكن في وقت لاحق من اليوم تراجع ترامب عن ذلك وقال في مؤتمر صحفي في نيويورك إنه منفتح على حل الدولة الواحدة إذا كان هذا ما يفضله الطرفان.

ومضى يقول "إذا كان الإسرائيليون والفلسطينيون يريدون دولة واحدة فلا بأس بذلك بالنسبة لي. إذا كان هذا يرضيهم فهو يرضيني".

وقال عباس إن الولايات المتحدة قد لا تظل الوسيط الوحيد بعد ذلك.

وتابع الرئيس الفلسطيني قائلا إن الولايات المتحدة تعمل كوسيط ولكن الفلسطينيين يرونها الآن بصورة مختلفة مشيرا إلى أن واشنطن لا يمكن أن تكون وسيطا بمفردها.

وانتقد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان كلمة عباس وقال "بدلا من أن يرد على اليد الممدودة إليه من جانب إسرائيل والولايات المتحدة فإن الأمر الوحيد الذي يهتم به هو تسجيل نقاط ودفع المنطقة نحو مواجهة".

وقاطع الفلسطينيون جهود واشنطن للسلام بعد أن تنكر ترامب للسياسة الأمريكية المستقرة منذ عقود واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأمر بنقل السفارة الأمريكية إلى المدينة موضع النزاع.

وفي وقت سابق من يوم الخميس قال مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه دعا لاستئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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رويترز