عباس يعين أبو ردينة نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام وحماس ترفض
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نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤدي اليمين نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام يوم الخميس. صورة لرويترز من مكتب الرئيس الفلسطيني يحظر إعادة بيعها أو حفظها في الأرشيف(reuters_tickers)
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - أدى نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليمين يوم الخميس في مقر الرئاسة برام الله بعد تعيينه نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام وهي خطوة رفضتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وعمل أبو ردينة (66 عاما) مساعدا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ثم ناطقا رسميا باسم عباس. وهذه هي المرة الأولى التي يشغل فيها منصبا وزاريا.
وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله في مؤتمر صحفي في مكتبه برام الله في الضفة الغربية إن تعيين أبو ردينة جاء نتيجة الحاجة إلى "وزير يشرف على الإعلام ليس أكثر ولا أقل وسيكون أيضا نائبا لرئيس الوزراء".
ومنصب وزير الإعلام شاغر منذ فترة طويلة وكان هناك توجه لإلغاء هذه الوزارة وتشكيل مجلس أعلى للإعلام.
وأوضح الحمد الله أن النقاش سوف يستمر في المرحلة المقبلة حول الإبقاء على وزارة الإعلام أو تحويلها إلى مجلس أعلى أو غير ذلك.
وتشكلت الحكومة الحالية في عام 2014 برئاسة الحمد الله بالتوافق بين الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس وكان الهدف أن تعمل على إنهاء الانقسام إلا أنها لم تنجح في تحقيق الهدف منها إلى اليوم.
ورفضت حماس تعيين أبو ردينة وقال سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة "حكومة رام الله لم تعد حكومة التوافق بعد إضافة نبيل أبو ردينة وغيره من الإضافات السابقة".
وتبذل مصر في الوقت الحالي جهودا جديدة لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتنتظر عودة وفدي فتح وحماس إلى القاهرة خلال أيام لمواصلة المحادثات.
(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة من رام الله - إعداد محمد عبد اللاه - تحرير سها جادو)
رويترز