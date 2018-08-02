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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أغسطس, 2018 02:04 م 02 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:04

نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤدي اليمين نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام يوم الخميس. صورة لرويترز من مكتب الرئيس الفلسطيني يحظر إعادة بيعها أو حفظها في الأرشيف (reuters_tickers)