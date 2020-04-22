هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أبريل, 2020 06:52 م

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي يوم الأربعاء إن إدارته ستعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة "لاغية تماما" اذا أعلنت اسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف عباس "إذا أعلنت اسرائيل ضم أي جزء من أراضينا سوف نعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات بيننا وبين هاتين الدولتين (أمريكا وإسرائيل) لاغية تماما وذلك استنادا إلى قرارات المجلسين الوطني والمركزي ذات الصلة".

وتابع عباس "سوف نتخذ كل قرار أو إجراء ضروري للحفاظ على حقوقنا وحماية ثوابتنا الوطنية وفي هذا السياق فقد أبلغنا جميع الجهات الدولية المعنية بما في ذلك الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضينا".

ولم يتضح ما إذا كانت هذه الكلمة مسجلة قبل تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أو بعدها والتي قال فيها إن قرار ضم الضفة الغربية يعود لإسرائيل.

وقال عباس "لا يتوهمن أحد أنه يستطيع أن يستغل انشغال العالم بأزمة الوباء التي تواجهنا، فنحن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يتلاعب بحقنا أو يتجاوز قرارنا الراهن الوطني الثابت المتسمك بإقامة دولتنا الحرة المستقلة في أرضنا وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية".

(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة من رام الله - تحرير أحمد حسن)

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