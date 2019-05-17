هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مايو, 2019 01:47 م

القدس (رويترز) - قالت مديرية الأوقاف في مدينة القدس إن عدد المصلين في المسجد الأقصى ارتفع إلى حوالي 200 ألف في الجمعة الثانية من شهر رمضان في ظل استمرار إسرائيل في تخفيف القيود المفروضة على دخول سكان الضفة الغربية إلى المدينة المقدسة.

وقال الشيخ إسماعيل نواهضة خطيب المسجد الأقصى في خطبة الجمعة "إن تدفقكم ومجيئكم وبهذه الأعداد الكبيرة، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، رسالة واضحة المعالم إلى من يدعي أو يقول إن المسجد الأقصى ليس للمسلمين".

وأضاف أن هذه الأعداد "رسالة صريحة صادقة إلى كل من يحاول المساس بقدسيته ومكانته وإسلاميته".

وكان عدد من أدوا صلاة الجمعة الماضية 180 ألفا بحسب مديرية الأوقاف.

وسمحت إسرائيل للرجال ممن تبلغ أعمارهم 40 عاما فأكثر ولجميع النساء من سكان الضفة الغربية بدخول القدس للوصول إلى المسجد الأقصى دون الحاجة للحصول على تصاريح تمكنهم من المرور عبر الحواجز الضخمة المقامة على مداخل المدينة.

وقال كميل أبو ركن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في تغريدة على تويتر إن ما يقرب من 75 ألف فلسطيني دخلوا إلى مدينة القدس عبر المعابر المؤدية إليها مقارنة مع حوالي 54 ألفا في الجمعة الثانية من رمضان الماضي.

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة - تحرير أمل أبو السعود)

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