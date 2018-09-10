محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 10 سبتمبر, 2018 10:04 ص 10 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:04

صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي في رام الله بالضفة الغربية المحتلة يوم 24 يونيو حزيران 2018. تصوير: محمد تركمان - رويترز. (reuters_tickers)