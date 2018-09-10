عريقات: لن تثنينا خطوة أمريكية لحماية جرائم الاحتلال
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صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي في رام الله بالضفة الغربية المحتلة يوم 24 يونيو حزيران 2018. تصوير: محمد تركمان - رويترز.(reuters_tickers)
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الاثنين إن اعتزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إغلاق مكتب بعثة المنظمة في واشنطن لن يثني السلطات الفلسطينية عن السعي وراء قرار من المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.
وأضاف عريقات أنه تم إبلاغ مكتبه بأن واشنطن ستغلق مقر بعثة منظمة التحرير الفلسطينية، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى "حماية منظومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه".
وتابع في بيان أنه يؤكد على أن حقوق الشعب الفلسطيني ليست للبيع مضيفا "لن نستسلم للتهديدات والبلطجة الأمريكية" وحث المحكمة الجنائية الدولية على "الإسراع في فتح تحقيق جنائي فوري في جرائم الاحتلال الإسرائيلي".
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز