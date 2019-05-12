هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مايو, 2019 09:52 م

عسكريون متقاعدون يضرمون النار في اطارات سيارات خلال احتجاج في بيروت يوم العاشر من مايو ايار 2019. تصوير: محمد عزاقير - رويترز.

بيروت (رويترز) - قال متحدث باسم عسكرين متقاعدين في لبنان إنهم سينظمون اعتصاما أمام مصرف لبنان المركزي حتى إشعار آخر لمنعه من فتح أبوابه لحين موافقة الحكومة على التراجع عن تخفيضات في مخصصات الجيش في مسودة الميزانية.

وقال اللواء المتقاعد سامي رماح عبر الهاتف إن المتقاعدين في احتجاج مفتوح عند المصرف المركزي وسيمنعونه من فتح أبوابه حتى إشعار آخر.

ويحتج العسكريون المتقاعدون في لبنان على تخفيضات مقترحة على مزايا ومعاشات العسكريين وسط مناقشات تجريها الحكومة حول مسودة الميزانية تستهدف خفض العجز في الموازنة.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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