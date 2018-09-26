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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 سبتمبر, 2018 01:14 م 26 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:14

منظر عام لعشرات الآلاف من اليهود عند حائط المبكى. تصوير: عمار عوض - رويترز (reuters_tickers)