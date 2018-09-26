عشرات الآلاف من اليهود يشاركون في طقوس دينية عند حائط المبكى بالقدس
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منظر عام لعشرات الآلاف من اليهود عند حائط المبكى. تصوير: عمار عوض - رويترز(reuters_tickers)
القدس (رويترز) - تجمع عشرات الآلاف من اليهود عند حائط المبكى يوم الأربعاء لحضور طقس ديني سنوي يطلق عليه (كوهانيم) أو (نعمة الكاهن) يأملون أن ينالوا من خلاله البركة.
وفي المراسم التي حضرها السفير الأمريكي ديفيد فريدمان أخذ الكهنة يرتلون "بارككم الرب وحفظكم" وقد غطوا رؤوسهم بالأوشحة وأخفوا وجوههم.
وقال فريدمان، وهو يهودي، للصحفيين "إنها فرصتي كي أبارك شعب إسرائيل".
ووفقا للعقيدة اليهودية فإن الكوهانيم هم أحفاد هارون أخي النبي موسى الذين خدم أبناؤه وأحفاده في معابد القدس.
ويقع حائط المبكى في الجهة الغربية من الحرم القدسي.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز