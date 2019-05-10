هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مايو, 2019 12:37 م

أشخاص يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى في القدس يوم الجمعة. تصوير: عمار عوض - رويترز.

القدس (رويترز) - أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى بعد أن خففت إسرائيل القيود المفروضة على دخول سكان الضفة الغربية إلى المدينة المقدسة.

وقالت دائرة أوقاف القدس إن حوالي 180 ألف أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وقال الشيخ محمد سليم في خطبة صلاة الجمعة "أيتها الجموع المحتشدة في المسجد الأقصى ورحابه الذي جئتم إليه اليوم مرابطين لتؤكدوا للعالم أجمع أنكم لن تفرطوا في مسرى رسولكم صلى الله عليه وسلم".

وسمحت إسرائيل للرجال ممن تبلغ أعمارهم 40 عاما فأكثر ولجميع النساء من سكان الضفة الغربية بدخول القدس للوصول الى المسجد الأقصى دون الحاجة للحصول على تصاريح تمكنهم من المرور عبر حواجز ضخمة مقامة على مداخل المدينة.

وقال كميل أبو ركن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في تغريدة على تويتر إن ما يقارب من 68 ألفا من سكان الضفة الغربية دخلوا القدس عبر المعابر المختلفة المؤدية اليها.

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة - تحرير ليليان وجدي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك