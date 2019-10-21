هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أكتوبر, 2019 07:21 م

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يتحدث مع رويترز في الخرطوم يوم 24 أغسطس آب 2019. تصوير: محمد نور الدين عبد الله - رويترز.

من خالد عبد العزيز

الخرطوم (رويترز) - شارك عشرات الآلاف من السودانيين في مظاهرات يوم الاثنين في الخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بحل الحزب الحاكم السابق وتقديم المسؤولين السابقين للمحاكمة.

وفي الخرطوم، تجمع آلاف المتظاهرين في ساحة الحرية التي حشد الرئيس المعزول عمر البشير أنصاره فيها في الشهور الأخيرة من حكمه وطالبوا بحل حزب المؤتمر الوطني وتقديم المسؤولين في عهد البشير للمحاكمة بتهمة الفساد.

ودعا إلى المظاهرات تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد الاحتجاجات التي أسقطت البشير. وكان أحد المطالب الأساسية لمظاهرات يوم الاثنين هو محاسبة المسؤولين عن فض اعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الثالث من يونيو حزيران.

وهتف المتظاهرون "الشهداء أولا! القاتل مازال حرا!".

ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى المظاهرات يوم الأحد وفي وقت لاحق من ذلك اليوم شكل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لجنة للتحقيق في فض الاعتصام ومقتل عشرات المعتصمين.

وهناك خلاف حول عدد القتلى إذ قال أطباء مرتبطون بالمعارضة إن نحو 130 شخصا قتلوا في فض الاعتصام وأعمال عنف لاحقة. لكن المسؤولين قالوا إن عدد القتلى 87 قتيلا.

ورحب تجمع المهنيين السودانيين بتشكيل اللجنة واصفا إياه بأنه اللبنة الأولى في بناء تحقيق نزيه والكشف عن مرتكبي الجريمة.

وسيرأس اللجنة المحامي الحقوقي نبيل أديب وستضم مسؤولين أمنيين بارزين ومحامين آخرين.

وطالب المتظاهرون بأن تكشف اللجنة سريعا حقائق فض الاعتصام الذي كان ذروة احتجاجات أدت إلى انقلاب قادة الجيش على البشير وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.

وقال مازن مصطفى (20 عاما) وهو طالب جامعى "أنا مشارك في هذا الموكب للمطالبة بمحاسبة قتلة شهداء الثورة".

وفي أغسطس آب وقعت جماعات مدنية من بينها تجمع المهنيين السودانيين اتفاقا لتقاسم السلطة مع القادة العسكريين لمدة ثلاث سنوات وبموجب الاتفاق تشكل مجلس سيادي وعين حمدوك رئيسا لحكومة انتقالية.

ويتعين على لجنة التحقيق تحديد المسؤولين عن فض الاعتصام وتحديد عدد القتلى والمصابين والمفقودين وتقدير التعويضات المالية للضحايا.

ويجب أن تنتهي اللجنة من أعمالها في غضون ثلاثة أشهر يمكن زيادتها شهرا إذا أعدت تقارير دورية عن عملها.

وقالت هديل احمد (28 عاما) وهي موظفة "نريد من لجنة التحقيق أن تعمل بشفافية وتحقق مع كل المتهمين بما في ذلك أعضاء المجلس (العسكري) السابق وهم أعضاء الآن في مجلس السيادة".

وأضافت "لن نقبل أي تهاون في عمل اللجنة وسنحرس دماء الشهداء".

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك