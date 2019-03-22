الجزائر (رويترز) - قال شهود من رويترز إن عشرات الآلاف من المحتجين يشاركون في احتجاجات في وسط العاصمة الجزائرية يوم الجمعة للمطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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The citizens' meeting

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