الجزائر (رويترز) - قال شهود من رويترز إن عشرات الآلاف من المحتجين يشاركون في احتجاجات في وسط العاصمة الجزائرية يوم الجمعة للمطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
محتجون في العاصمة الجزائر يوم الجمعة. تصوير: زهرة بن سمرة - رويترز(reuters_tickers)
الجزائر (رويترز) - قال شهود من رويترز إن عشرات الآلاف من المحتجين يشاركون في احتجاجات في وسط العاصمة الجزائرية يوم الجمعة للمطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)