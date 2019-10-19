هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أكتوبر, 2019 08:05 م

من ليلى بسام وسليمان الخالدي

بيروت (رويترز) - تدفق عشرات الألوف من المتظاهرين على شوارع لبنان يوم السبت في ثالث يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد ووجهوا غضبهم نحو النخبة السياسية التي يحملونها مسؤولية ترسخ المحسوبية ودفع الاقتصاد صوب الهاوية.

وفي وسط العاصمة بيروت امتزجت مشاعر الغضب بأجواء احتفالية وشارك محتجون من كل الأعمار في المظاهرات ولوحوا بعلم بلادهم وهم يهتفون بشعارات الثورة أمام متاجر راقية ومصارف تحطمت واجهاتها في أعمال شغب شهدتها المنطقة ليل الجمعة.

وأغلق محتجون في جنوب وشرق وشمال البلاد الطرق وأحرقوا إطارات سيارات ونظموا مسيرات في الشوارع على الرغم من انتشار مسلحين موالين لحركة أمل الشيعية مدججين بأسلحة ثقيلة لإخافتهم.

واندلعت الاضطرابات بدافع الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة وخطط فرض رسوم جديدة منها رسوم على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب، وهي خطوة تراجعت عنها السلطات سريعا بعد تفجر أكبر احتجاجات في البلاد منذ عقود.

وفي محاولة لتهدئة غضب المحتجين، أعلن وزير المال اللبناني يوم السبت بعد لقاء مع رئيس الوزراء سعد الحريري أنهما اتفقا على موازنة نهائية لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية.

وقال الرئيس ميشال عون على تويتر "سيكون هناك حل مطمئن للأزمة".

وتأتي الاحتجاجات بعد زيادة الشكاوى من استشراء الفساد بالحكومة وسوء إدارتها للموارد المالية وفشلها في مواجهة تفاقم البطالة.

* لم يسلم أي زعيم من غضب المحتجين

لم يسلم أي زعيم، مسيحيا كان أو مسلما، من غضب المحتجين في استعراض نادر للوحدة في بلد تمزقه الطائفية.

وفي المساء انطلقت الأغاني الوطنية من مكبرات الصوت في بيروت وأُطلقت الألعاب النارية فوق خضم من البشر أخذوا يرقصون ويغنون ويرفعون لافتات تعبر عن اتحادهم في مواجهة "طبقة سياسية فاسدة".

وقال محمد عواضة (32 عاما) وهو عاطل عن العمل "البلد يتجه نحو الانهيار الشامل في كل المجالات. هذا النظام فشل في قيادة لبنان ويجب إسقاطه".

وأمهل رئيس الوزراء سعد الحريري يوم الجمعة شركاءه في الحكومة 72 ساعة للاتفاق على إصلاحات من شأنها تجنيب البلاد أزمة اقتصادية، ملمحا لاحتمال استقالته إن لم يحدث هذا.

وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله يوم السبت في كلمة بثها التلفزيون إن جماعته لا تؤيد استقالة الحكومة وإن البلاد ليس لديها متسع من الوقت لمثل هذه الخطوة نظرا للأزمة الاقتصادية الحادة.

وقال "الكل يجب أن يتحمل المسؤولية وعدم الانشغال الآن في هذا التوقيت بتصفية حسابات سياسية مع البعض وترك مصير البلد للمجهول مما سيؤدي إلى مجهول أمني وسياسي".

ودعا كل الأطراف السياسية بما فيها حزب الله إلى تحمل المسؤولية قائلا "أولا الكل يجب أن يتحمل المسؤولية وأن يقبل سهمه من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع، وثانيا أن يأتي ويشارك ويساهم في المعالجة. من يهرب، من يتخلى، من ينسحب، الشعب اللبناني يجب يحاسبه".

* خطر "الانهيار"

تعيد الاحتجاجات في قرى ومدن لبنان إلى الأذهان ثورات اندلعت في 2011 وأطاحت بأربعة رؤساء عرب.

وقال نصر الله إنه يدرك أن هذه الاحتجاجات صادقة وتلقائية لكنه حذر من أن جماعته التي أيدت وصول الرئيس إلى السلطة لن تسمح بإسقاطه.

وفي جنوب لبنان هاجم مسلحون من حركة أمل الموالية لرئيس البرلمان نبيه بري متظاهرين سلميين مزقوا ملصقات لصورته وهتفوا بشعارات تتهمه بالفساد. ومنعوا فرق التغطية التلفزيونية من تصوير تلك الاحتجاجات.

وتوقع نصر الله في الخطاب أن يؤدي فرض أي ضرائب جديدة إلى "انفجار شعبي".

وقال "بالوضع الحالي هناك أخطار حقيقية تواجه البلد. هناك خطران كبيران الخطر الأول هو الانهيار المالي والاقتصادي والخطر الثاني هو خطر الانفجار الشعبي".

وتابع قائلا "الخطر الأول الذي يتحدث عنه الكثيرون هو الانهيار المالي والاقتصادي.. إنه إذا لم نعمل حل نحن رايحين على انهيار، البلد راح يكون مفلس والعملة تبعنا ما بيعود لها قيمة.

"الخطر الثاني هو خطر الانفجار الشعبي نتيجة المعالجات الخاطئة".

وامتلأت الشوارع بمحتجين من مختلف الأطياف السياسية.

وقالت سيلفيا يعقوب، وهي مديرة مختبر عمرها 29 عاما "أنا مشاركة لأنه صار 30 سنة رجال الحرب حاكمين. أنا راح يصير عمري 30 سنة وبعدهم أهلي بيقولوا بكرة أحلى وأنا ما عم بشوف نهار أحلى إلا إذا أخدت حقي بإيدي.

"بدنا المصاري المنهوبة، بدنا كلهم يستقيلوا لأنه 30 عائلة حكمت واحنا 5 ملايين واحد، ما بقى نقبل".

وقال فادي الظاهر، وهو طالب جامعي عمره 21 عاما، إن جيله يشعر بأن لا مستقبل له. وأضاف "نحتج لأننا لا نريد أن نهاجر... يدفعونا لمغادرة بلدنا".

وقالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء ربما يعقد اجتماعا طارئا يوم الأحد للبحث عن مخرج من الأزمة.

ومن شأن إقرار الموازنة أن يساعد لبنان على الحصول على مليارات الدولارات التي تعهد بها المانحون الدوليون شريطة تطبيق إصلاحات طال انتظارها للقضاء على الهدر في الإنفاق وعلى الفساد.

(شارك في التغطية إريك كنيكت وعماد كريدي - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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