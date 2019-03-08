الجزائر (رويترز) - قال شهود من رويترز إن عشرات الشوارع في وسط العاصمة الجزائرية امتلأت عن آخرها يوم الجمعة بالمحتجين الرافضين لاعتزام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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