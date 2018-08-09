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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أغسطس, 2018 01:33 م 09 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:33

رجل في موقع كلية تعرضت لغارة جوية في صعدة يوم 12 أبريل نيسان 2018. تصوير: نايف رحمة - رويترز

عدن (رويترز) - قالت مصادر طبية يمنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الخميس إن ضربات جوية قتلت عشرات الأشخاص، بينهم أطفال كانوا على متن حافلة، في محافظة صعدة اليمنية.

وقال التحالف المدعوم من الغرب ويحارب حركة الحوثي الموالية لإيران في اليمن في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية إن الضربات الجوية استهدفت "العناصر التي خططت ونفذت استهداف المدنيين" في مدينة جازان جنوب السعودية.

واتهم التحالف الحوثيين باستخدام الأطفال كدروع بشرية.

وقال في البيان "الاستهداف الذي تم اليوم في محافظة صعدة عمل عسكري مشروع... وتم تنفيذه بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن هجوما أصاب حافلة تقل أطفالا في سوق ضحيان في شمال صعدة وأضافت ان المستشفيات تستقبل عشرات القتلى والمصابين.

ولم يتضح عدد القتلى من الأطفال أو عدد الغارات الجوية التي نفذت في المنطقة الواقعة بشمال اليمن قرب الحدود مع السعودية.

وقال عبد الغني نايب رئيس الإدارة الصحية في صعدة لرويترز إن عدد القتلى ارتفع إلى 43 قتيلا بينما بلغ عدد المصابين 61.

وكتب يوهانس برور رئيس وفد الصليب الأحمر في اليمن على تويتر "عشرات القتلى وأعداد أكبر من المصابين أغلبهم تحت سن العاشرة".

وتقاتل السعودية ودول عربية سنية متحالفة معها في اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات ضد جماعة الحوثي الشيعية التي تسيطر على شمال اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء، التي أخرجت الجماعة الحكومة المدعومة من السعودية منها في عام 2014.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السعودية صباح الخميس أن شظايا صاروخ أطلقه الحوثيون في اليمن على مدينة جازان السعودية مساء الأربعاء تسببت في مقتل مدني وإصابة 11 آخرين.

وقالت قناة المسيرة التابعة لحركة الحوثي على حسابها بتويتر يوم الخميس إن 39 شخصا قتلوا في ضربات التحالف وأصيب 51. ولم يصدر بعد تعليق من الحوثيين ردا على بيان التحالف.

وصعدة هي المعقل الرئيسي للحوثيين ويستهدفها التحالف بقيادة السعودية خلال الحرب بضربات جوية بالأساس نظرا لطبيعتها الجبلية التي تجعل المعارك صعبة بالنسبة للقوات البرية الموالية للحكومة.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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رويترز