عشراوي: إلغاء السلطات الأمريكية تأشيرات عائلة السفير زملط إجراء انتقامي
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
رام الله (رويترز) - أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي يوم الأحد قيام السلطات الامريكية بإلغاء تأشيرات الإقامة لعائلة رئيس مكتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن السفير حسام زملط ومطالبتهم بمغادرة الولايات المتحدة فورا رغم أن التأشيرات سارية حتى عام 2020.
وقالت عشراوي "هذا السلوك الانتقامي من قبل الإدارة الأمريكية يدلل على ما وصلت إليه من حقد على فلسطين قيادة وشعبا ليطال النساء والأطفال الأبرياء".
وأضافت أن السلطات الأمريكية "تلجأ لمستوى جديدة من العقوبات عبر استهداف عائلة السفير زملط بطريقة غير إنسانية ومتعمدة مما شكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية الفلسطينية -الأمريكية ومخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية".
وأشارت عشراوي إلى أن السلطات الأمريكية أبلغت موظفي البعثة في واشنطن بالإجراءات المترتبة على إغلاق مكتب المنظمة بما في ذلك مطالبتهم بالتوقف عن العمل وإغلاق حساباتهم المصرفية.
وتابعت إن هذه الإجراءات "التعسفية" تضمنت أيضا إلغاء التأشيرات الأمريكية لعائلة السفير حسام زملط مما اضطر أبناءه سعيد (7 أعوام) وألما (5 أعوام) لترك مدرستيهما في واشنطن ومغادرة البلاد.
(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة - تحرير أحمد حسن)
رويترز