عضو بحزب ألماني: ولي العهد السعودي أضاع فرصة بناء الثقة خلال قمة العشرين
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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الجزائر العاصمة يوم الأحد. صورة لرويترز من الديوان الملكي السعودي.(reuters_tickers)
برلين (رويترز) - قال يورجن هارت المتحدث باسم السياسة الخارجية للمحافظين في البرلمان الألماني في بيان يوم الاثنين إن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أضاع فرصة للتوضيح والبدء في بناء الثقة خلال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الأرجنتين.
وأضاف أن قمة العشرين فشلت في تحميل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية تصرفاته فيما يتعلق بأوكرانيا رغم جهود كبيرة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اجتماعات ثنائية.
وتابع "الرئيس بوتين نجا بعدوانه الجديد ضد أوكرانيا دون أن يُمس تقريبا".
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز